Con Messi a la cabeza: Argentina se establecerá en Kansas para el Mundial 2026

Faltan varios meses para el inicio del Mundial 2026, pero la selección de Argentina ya avanza en su planificación logística y definió su base de operaciones patra establecerse en la sede del evento: Kansas City será el lugar que tendrá a Lionel Messi y compañía durante gran parte de la competencia.

En un comunicado, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) comunicó que la Albiceleste se establecerá en Kansas. "Tras varios viajes de inspección encabezados por el preparador físico, Luis Martín; el preparador físico alterno, Juan Tamone [...] se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia", se puede leer.

Según el equipo de logística argentino, la ubicación de Kansas es la adecuada para movilizarse entre cuidad, pero fue elegida principalmente por comodidad de la delegación.

Así, Argentina viene preparando su participación en el Mundial 2026. El equipo de Messi debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas; luego enfrentará el 22 de junio a Austria en Dallas; y cerrá la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania en Dallas.

#SelecciónMayor El equipo comandado por Lionel Scaloni hará base en Kansas City.



📝https://t.co/2Ll5Hji26D pic.twitter.com/UonTw59qSi — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 4, 2026

SOBRE EL AUTOR