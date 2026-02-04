Con Messi a la cabeza: Argentina se establecerá en Kansas para el Mundial 2026

Escuchar
Con Messi a la cabeza: Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Faltan varios meses para el inicio del Mundial 2026, pero la selección de Argentina ya avanza en su planificación logística y definió su base de operaciones patra establecerse en la sede del evento: Kansas City será el lugar que tendrá a Lionel Messi y compañía durante gran parte de la competencia.

