Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial de Norteamérica 2026, según la lista de 26 convocados revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono.

El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Argentina, en cambio, contará con el central Cristian Romero, quien sufrió una lesión de rodilla en abril que puso en seria duda su presencia en el certamen que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Cuti, indiscutible en la zaga de los campeones mundiales, se lastimó en un juego del Tottenham en la Premier League y su técnico, Roberto de Zerbi, aseguró entonces que se perdería el resto de la temporada.

Más allá de la ausencia de Mastantuono y la presencia de Romero, la lista no presenta grandes sorpresas: conserva a 17 de los 26 jugadores campeones en Catar y suma a algunos jóvenes que venían siendo convocados, como Nicolás Paz y Valentín Barco, ambos con 21 años.

Convocados de Argentina

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Nicolás Otamendi (SL Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenhman Hotspur, ENG), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami, MLS), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Alexis MacAllister (Liverpool, ENG), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, MLS), Nicolás Paz (Como, ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA)