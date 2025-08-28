La selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Con el pase al Mundial ya asegurado, Lionel Scaloni buscará cerrar con broche de oro el certamen.

Con Lionel Messi en la cabeza, el DT argentino convocó a 29 jugadores que buscarán el titularato y mostrarse de cara a la próxima cita mundialista.

La ‘Albiceleste’ cerrará su localía ante Venezuela el jueves 4 de septiembre y su último duelo será de visitante ante Ecuador el martes 9 del mismo mes.

Convocados de Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli

Defensas: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro, Martínez, José Manuel López.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

