El cierre del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino pone el foco en la definición del último cupo para la Copa Libertadores 2026, y varias combinaciones de resultados determinan quién se quedará con ese boleto. Existen equipos que ya aseguraron su lugar, mientras que otros, como River Plate, dependen de lo que pase en las jornadas finales.

Entre los clasificados ya confirmados aparecen Platense (campeón del Apertura), Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, gracias a sus posiciones en la Tabla Anual o sus títulos en torneo doméstico.

Por ahora, el que más tensión genera es River Plate, que con 53 puntos quedó cuarto en la Tabla Anual, lo que lo deja clasificado para la Sudamericana, pero no asegura su presencia en la Libertadores sin un escenario favorable.

River depende de que el campeón del Clausura sea uno de estos tres equipos: Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors. Si cualquiera de los anteriores gana el torneo, eso liberaría un cupo para que el Millonario acceda al repechaje de la Libertadores.

Adicionalmente, existe un escenario muy concreto, pero complicado al mismo tiempo: River también sueña con la vía directa. Si se consagra campeón del Clausura, logrará su clasificación automática al torneo continental, un escenario que les acomoda mejor porque dependerían de sí mismos.

