Defensa y Justicia vs. Medellín en vivo online medirán fuerzas hoy, martes 14 de mayo del 2024 por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana, desde el Estadio Norberto Tomaghello. La transmisión del juego será por ESPN en Colombia y DIRECTV en Argentina. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o DGO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora colombiana) y 21:00 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

