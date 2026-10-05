DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
14:57
- C5N pudo conversar con Mohamed Tijani, defensor central de Benín, quien aseguró que Messi es el mejor de la historia: "No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defendernos contra Messi. Hay que disfrutar este partido. Lo voy a mirar y decir: Messi, eres el Dios".
14:34
- Benín denuncia problemas con la organización de Argentina para la despedida de Lionel Messi
- La delegación africana tuvo un extenso viaje de 25 horas con escalas, situación que habría provocado la descompensación de un integrante de su cuerpo técnico, informó Mega Sports Media. La situación va más allá. La delegación de Benín también habría enfrentado deficiencias en el hotel de concentración.
14:32
- Uno de los principales reclamos apunta a la falta de agua caliente en uno de los pisos del recinto, mientras que el gimnasio disponible para el plantel no contaría con la implementación necesaria. "Tuvieron que entrenarse sobre una superficie sintética, que el gimnasio sólo tenía dos bicicletas estáticas, dos cintas de correr y que la sauna estaba fuera de servicio", reportó Marca.
14:13
- Universidad de Buenos Aires nombrará a Messi con un doctorado Honoris Causa
- La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará al astro argentino Lionel Messi su máximo título honorífico, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su representación del país, informó la Agencia AFP.
13:46
Esta será la camiseta especial que usará Lionel Messi en su despedida de su selección.
13:45
Messi ya realiza el entrenamiento final de cara a su partido de despedida de la Selección Argentina.
13:43
Así llegó Lionel Messi a su último entrenamiento como capitán de la "Albiceleste".
13:38
- El Monumento Nacional a la Bandera. Rosario, Argentina para Lionel Messi.
13:36
- ¿A qué hora y dónde ver el Argentina vs Benín?
- La Despedida de Lionel Messi se llevará a cabo este martes 6 de octubre desde as 20:00 horas (horario argentino) en el Estadio Más Monumental y lo podrás ver en la transmisión de DirecTV o DGO para toda América Latina.
13:36
- El astro argentino, dejará a sus 39 años la Albiceleste tras disputar 207 partidos y anotar 125 goles. Consiguió cuatro títulos que incluyen una Finalissima ante Italia (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y una Copa del Mundo (2022), además de ser subcampéon mundial en 2014 y 2026.
13:35
- Para esta despedida especial, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) escogió a la selección de Benín como rival, duelo que se jugará en el estadio de River Plate ante más de 80 mil personas.
13:30
- El partido de despedida de Lionel Messi de la ‘Albicelsete’ se jugará este martes 6 de octubre de 2026 contra Benín en el Estadio Monumental.
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