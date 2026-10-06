Despedida de Messi: La intimidad de Leo antes de levantar la Copa del Mundo en el 2022. (Foto: TyC Sports)
Despedida de Messi: La intimidad de Leo antes de levantar la Copa del Mundo en el 2022. (Foto: TyC Sports)
Por Redacción EC

Lionel Messi se despide hoy de la Selección Argentina y los homenajes inundaron las redes sociales para demostrar el cariño que le tienen al astro argentino. Dentro de esas muestras de afecta apareció un video inédito que retrata la intimidad de un momento histórico en su carrera: la consagración en Qatar 2022.

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