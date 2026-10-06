Lionel Messi se despide hoy de la Selección Argentina y los homenajes inundaron las redes sociales para demostrar el cariño que le tienen al astro argentino. Dentro de esas muestras de afecta apareció un video inédito que retrata la intimidad de un momento histórico en su carrera: la consagración en Qatar 2022.

Apenas unos minutos después de vencer a Francia en la final y convertirse en campeones del mundo, Messi contempla por primera vez lo que había logrado. El argentino mira el trofeo y, visiblemente sorprendido, le dice a sus compañeros: “No, no saben lo linda que es, lo que brilla”.

El material también muestra la intimidad de los festejos dentro del plantel. En medio de la celebración, Dibu Martínez recuerda la definición por penales frente a Francia y reconoce lo difícil que fue: “Me tiré mal”, en referencia a uno de los remates ejecutados por Kylian Mbappé.

Es la primera vez que escucho este audio de messi cuando estaba esperando la premiación de qatar 2022. Se me rompe el corazon dios leo mas que nadie merecía una segunda vez, me vas a doler toda la vida mundial 2026 no doy mas estoy llorando https://t.co/EKnVj4Miv6 — colo barco é omega é assim (@spectretvno) October 6, 2026

Otro de los momentos que destaca en el video ocurre cuando Messi se abraza durante varios segundos con Enzo Fernández. Mientras el resto del equipo continúa celebrando, ambos comparten una escena cargada de emoción luego de haber conseguido la tercera Copa del Mundo para Argentina.

La aparición de estas imágenes adquiere un significado todavía mayor porque ocurre casi cuatro años después de aquella final y justo cuando Messi se prepara para disputar su último partido oficial con Argentina. Esta noche, el ‘10′ argentino cierra un capítulo histórico con la ‘Albiceleste’ y espera disfrutarlo al máximo.

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