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Resumen

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Benin vs. Argentina: DT de los africanos promete competir y advierte que no habrá lesiones ni malas actitudes (Foto: AFP)
Benin vs. Argentina: DT de los africanos promete competir y advierte que no habrá lesiones ni malas actitudes (Foto: AFP)
/ LUCIANO GONZALEZ
Por Jean Pierre Maraví Coppa

El Monumental de Buenos Aires será testigo esta noche del último partido de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la selección Argentina, quien ha dejado un legado a muchas generaciones con su juego y títulos a lo largo de su carrera como futbolista profesional. El ‘10′ tendrá como rival en este último baile a la selección africana de Benin dirigida por el reconocido técnico alemán Gernot Rohr, que se volverá a ver la cara con Messi luego de ocho años, puesto que dirigió a Nigeria en el Mundial Rusia 2018, donde cayó por la mínima diferencia con gol de Marcos Rojo.

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