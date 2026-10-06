El Monumental de Buenos Aires será testigo esta noche del último partido de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la selección Argentina, quien ha dejado un legado a muchas generaciones con su juego y títulos a lo largo de su carrera como futbolista profesional. El ‘10′ tendrá como rival en este último baile a la selección africana de Benin dirigida por el reconocido técnico alemán Gernot Rohr, que se volverá a ver la cara con Messi luego de ocho años, puesto que dirigió a Nigeria en el Mundial Rusia 2018, donde cayó por la mínima diferencia con gol de Marcos Rojo.

Gernot Rohr fue el entrenador que llevó a Zinedine Zidane a disputar su primera gran final como futbolista. El histórico momento ocurrió con el Girondins de Burdeos, en la final de la Copa UEFA de la temporada 1995/96, donde el equipo francés contaba con figuras como Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry y el propio Zidane.

Años después de aquella campaña que marcó un antes y un después en la carrera del astro francés, Rohr se dio un tiempo para conversar en exclusiva con El Comercio sobre un nuevo momento histórico del fútbol: lo que significará enfrentar a Lionel Messi en el que será su último partido con la selección argentina.

“Es un gran honor para Benín jugar contra Messi en su último partido, enfrentarnos a una selección tan grande como Argentina, que es una de las mejores del mundo”, señaló el técnico alemán a este diario en exclusiva.

El estratega de Benín considera que el encuentro será una experiencia importante para sus jóvenes futbolistas, quienes tendrán la oportunidad de medirse ante una de las mejores selecciones del planeta.

“Este gran evento debe ser una experiencia para que mis jóvenes jugadores puedan seguir progresando. Por supuesto, será una celebración del fútbol, pero también demostraremos que podemos jugar un buen fútbol y celebrar junto a Messi su último partido”, agregó.

Gernot Rohr, técnico de Benín, habló con El Comercio sobre el partido ante Argentina y el último encuentro de Lionel Messi con la ‘Albiceleste’. / FRANCK FIFE

Asimismo, pidió a sus dirigidos mantener la concentración y una actitud positiva durante los 90 minutos.

“Debemos ser humildes, ser nosotros mismos y tener cuidado: nada de lesiones ni malas actitudes. Todo debe ser positivo en este partido”, sostuvo.

Finalmente, el entrenador dejó una frase que resume la postura de Benín para el esperado encuentro: habrá gestos y homenajes para Messi, pero dentro de la cancha no regalarán nada.

“Jugaremos nuestro mejor fútbol, espero, pero no podemos hacer regalos dentro del campo. Los regalos los haremos antes del partido”, sentenció a este diario.

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