Ángel Di María no traicionó su fama ganada a pulso de futbolista de juegos importantes. En el primer clásico desde que retornó a Rosario Central, el atacante firmó un golazo para liquidar 1-0 a Newell’s Old Boys este sábado en la sexta fecha del torneo Clausura argentino.

El campeón del mundo albiceleste disputó un derbi rosarino por primera vez en 18 años. Con su precioso gol de tiro libre el Fideo completó un regreso soñado al club en el que se formó y desde el cual partió a Europa.

Di María, de 37 años, desató la euforia en el Gigante de Arroyito con una falta cobrada con la zurda en el minuto 82 que se coló en el ángulo del arco defendido por el portero paraguayo Juan Espínola.

“Mi ‘jermu’ me había dicho que cuando tenga alguna lo haga. Lo hice y se dio. El destino es así. La vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”, comentó tras el partido.

Ángel Di María. pic.twitter.com/6DGfCLEDhd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2025

