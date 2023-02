La actuación de Emiliano Martínez en la Copa del Mundo 2022 le valió el reconocimiento del mundo entero. No obstante, el portero argentino también realizó una brillante labor en la Premier League con el Aston Villa. Por ello, la FIFA le otorgó el Premio The Best, en la categoría de mejor arquero.

El portero de 30 años logró el titularato en la selección argentina el 4 de junio de 2021, en el empate 1-1 ante Chile. El resto es historia. El ‘Dibu’ se mantuvo firme en el pórtico ‘albiceleste’ y se ganó el corazón de la gente con su singular personalidad.

En 25 encuentros con su selección, tiene 16 vallas invictas. Aunque no pueda presumir de los mismos números y estadísticas en Aston Villa, semana a semana podemos ver cómo demuestra jerarquía y seguridad.

Los dos nominados restantes fueron Thibaut Courtois y Yassine Bounou, quienes también tuvieron un año magnífico.