“Papá fue a jugar con Messi”: el tierno mensaje del Dibu Martínez a sus hijos antes de unirse a Argentina.
“Papá fue a jugar con Messi”: el tierno mensaje del Dibu Martínez a sus hijos antes de unirse a Argentina.
Por Redacción EC

Antes de volver a concentrarse con la selección argentina, Emiliano Martínez dejó dos pequeños mensajes en casa que terminaron mostrando su lado más familiar. Mandinha, esposa del arquero, compartió las imágenes en sus redes sociales y mostró las cartulinas que el ‘Dibu’ preparó para sus hijos antes de partir rumbo a Buenos Aires.

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