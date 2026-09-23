“Papá fue a jugar con Messi”: el tierno mensaje del Dibu Martínez a sus hijos antes de unirse a Argentina.

Antes de volver a concentrarse con la selección argentina, Emiliano Martínez dejó dos pequeños mensajes en casa que terminaron mostrando su lado más familiar. Mandinha, esposa del arquero, compartió las imágenes en sus redes sociales y mostró las cartulinas que el ‘Dibu’ preparó para sus hijos antes de partir rumbo a Buenos Aires.

Para Santiago, su hijo mayor, el arquero escribió: “Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi”. El mensaje estuvo acompañado por un dibujo de una cancha en la que aparecían representados Martínez, Lionel Messi y el pequeño Santiago, quien aparecía marcando un gol después de recibir una asistencia del capitán argentino.

La pequeña Ava también recibió su propio mensaje antes del viaje. “Te amo Ava. Papi fue a Argentina”, escribió el guardameta en otra pizarra que quedó acompañada por fotografías familiares. Mandinha, además, acompañó las publicaciones con un mensaje dirigido a su esposo: “Mejor papi del mundo. Te extrañamos”, se puede leer en el post.

“TE AMO SANTI, PAPI FUE A JUGAR CON MESSI”.



El mensaje que le dejó Dibu Martinez a su hijo. 🥹🇦🇷 https://t.co/fXyudNHuIE pic.twitter.com/ZngistDMba — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

El regreso de Martínez a Argentina ocurre en una etapa especial para la ‘Albiceleste’, que tendrá como principal acontecimiento la despedida de Lionel Messi. El arquero incluso bromeó sobre el homenaje al capitán: “La verdad, pensé que ya se había retirado”. Luego cambió el tono y destacó la importancia del momento: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él”.

Como se sabe, Argentina disputará tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, mientras Martínez volverá a compartir concentración con Messi en una ventana internacional marcada por el homenaje al capitán y por el futuro de una generación que sigue haciendo historia con su selección.

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