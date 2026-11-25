El recuerdo de Diego Armando Maradona sigue vigente en Argentina. Al cumplirse seis años de su fallecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió este miércoles 25 de noviembre un video dedicado al ’10′, con escenas de su paso por la ‘Albiceleste’. La publicación estuvo acompañada de una frase que resume el sentimiento de los hinchas: “Una huella que el tiempo no borra”.

El homenaje reúne imágenes de distintas etapas de Mardona con la camiseta de su selección, desde sus actuaciones dentro del campo hasta su experiencia como entrenador. También aparecen recuerdos del 25 de noviembre de 2020, fecha en la que el fútbol mundial recibió la noticia de su muerte, a los 60 años.

En un mensaje institucional, la AFA resaltó que su influencia va más allá de los títulos y las estadísticas. “A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, expresó la entidad. También recordó su papel decisivo en la conquista del Mundial de México 1986.

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026

Los números de Maradona con la selección reflejan parte de su trayectoria: disputó 91 encuentros y anotó 34 goles. Además del título mundial de 1986 y el subcampeonato de Italia 1990, fue protagonista de la Copa Artemio Franchi de 1993 y de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. Más adelante, entre 2008 y 2010, dirigió al equipo nacional y estuvo al frente durante la Copa del Mundo de Sudáfrica.

La AFA también destacó la conexión que el exfutbolista mantiene con distintas generaciones, incluso con quienes no pudieron verlo jugar. “Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario [...] Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país”, finalizó.

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