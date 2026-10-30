Maradona cumpliría 66 años: la FIFA, Conmebol y Napoli saludaron a Diego en redes sociales. (Foto: FIFA)
Maradona cumpliría 66 años: la FIFA, Conmebol y Napoli saludaron a Diego en redes sociales. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Diego Armando Maradona ha trascendido más allá del fútbol. Este viernes 30 de octubre habría cumplido 66 años y las muestras de cariño no tardaron en llegar desde las redes sociales. La FIFA, la Conmebol y el Napoli recordaron al astro argentino, su gran tracyectoria y su legado con la pelota.

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