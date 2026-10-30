Diego Armando Maradona ha trascendido más allá del fútbol. Este viernes 30 de octubre habría cumplido 66 años y las muestras de cariño no tardaron en llegar desde las redes sociales. La FIFA, la Conmebol y el Napoli recordaron al astro argentino, su gran tracyectoria y su legado con la pelota.

Primero fue la FIFA, que le dedicó un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’. El máximo ente rector del fútbol mundial destacó la figura de Maradona en los Mundiales. “Una verdadera leyenda de las Copas del Mundo”, se puede leer en la publicación, donde también aparece la foto del Diego levantando el trofeo con Argentina en 1986.

El saludo de la FIFA a Maradona

Diego Maradona. A true #FIFAWorldCup legend. 🩵🇦🇷 https://t.co/8wZDgmEfgD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2026

Pero la FIFA no fue la única en pronunciarse. La Conmebol también recordó a Maradona y destacó su capacidad para enamorar a los amantes del fútbol con su juego. “Un genio irrepetible que conquistó el mundo”, escribió el organismo sudamericano, con una foto del argentino visitiendo la Albiceleste.

El saludo de la Conmebol a Maradona

Un genio irrepetible que conquistó el mundo 🇦🇷🙌 https://t.co/QTFZnnaci9 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2026

Y no podía faltar en esta ronda su querido Napoli, club en el que jugó tras dejar Barcelona y lo hizo grande en Italia y toda Europa. “Feliz cumpleaños, Pelusa”, se puede leer en la publicación del conjunto italiano, quien recuerda con añoranza a su ídolo y en esta fecha especial.

Sin duda, las muestras de cariño hacia Maradona siguen llegando en redes sociales. El astro argentino falleció a los 60 años y desde entonces dejó un vacío en sus seguidores. Diego sigue vivo, aunque no de forma física.

Así fue el saludo del Napoli

FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA. https://t.co/Sd0aeCuwKc — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2026

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