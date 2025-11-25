A cinco años de la partida de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol se detiene una vez más para rememorar al astro que dejó una huella imborrable. Desde aquel 25 de noviembre de 2020, el “Diez” se transformó en leyenda, y este triste aniversario moviliza emociones profundas tanto en Argentina como en Nápoles, las dos ciudades que más lo abrazaron en su trayectoria.

Boca Juniors, uno de los clubes que más representaron a Maradona, rindió un homenaje sencillo pero conmovedor: un video en sus redes donde se ve a los hinchas depositando margaritas sobre la estatua del Diego en La Bombonera. El gesto refleja el amor constante de la afición xeneize, que recuerda cómo “pasan las personas, pasan los días… todo pasa, menos vos”, evocando la figura eterna del Pelusa desde el corazón del club.

Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá ♾️



Te extrañamos todos los días, Pelu 💙💛💙 pic.twitter.com/BnRFIvu39a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

Por su parte, la AFA y la Selección argentina se sumaron al tributo con un emotivo video lanzado con el hashtag #DiegoEterno. A través de imágenes que repasan distintas etapas de su vida, una locución poética recuerda no solo sus proezas en la cancha sino también su origen humilde en Fiorito. “Ya pasaron cinco años sin el genio del fútbol… cómo nos gustaría volver cinco para atrás, aunque sea por cinco minutos”, dice la narración, subrayando el dolor de perderlo y la grandeza de su legado.

#DiegoEterno ♾️



Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día 🩵🤍



🙌 A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando #Maradona 🔟 pic.twitter.com/tr1OFaLp8f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2025

Finalmente, el Napoli, club europeo que marcó su carrera, también se hizo presente en esta conmemoración. Con una publicación simple en X que solo decía “Everywhere” acompañada de una imagen, el equipo italiano demostró cómo el recuerdo de Maradona trasciende fronteras. En Nápoles, su memoria sigue viva en cada mural, en cada calle, como un símbolo eterno de talento, pasión y vínculo irrompible con el pueblo.