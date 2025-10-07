Diego Armando Maradona es un ícono del fútbol mundial y cada camiseta que ha vestido en su etapa como futbolista hoy es atesorada como reliquias de coleccionistas o son subastadas en páginas a un precio incalculable. Precisamente, esto ocurrirá con la “10″ que el argentino usó en el Barcelona, cuando fue protagonista de una batalla campal en el duelo ante Athletic de Bilbao, en 1984.

Se jugaba la final de la Copa del Rey y Maradona era la figura principal de ese Barcelona dirigido por César Menotti. Al frente, estaba un equipo con cuya enemistar venía de un tiempo atrás. En septiembre de 1983, el ‘Pelusa’ había sufrido una fractura de tobillo izquierda por una patada criminal de Andoni Goicochea, futbolista del Athletic. Por eso, el clima de tensión de ese partido fue al máximo.

Tras finalizar el encuentro, con victoria 1-0 para los de Bilbao, la cancha del Santiago Bernabéu se convirtió en una batalla campal. Golpes, patadas y agresiones por todos lados entre jugadores, miembros del comando técnico y auxiliares. Fue un bochornoso episodio que el mundo todavía recuerda. Y, por supuesto, Maradona también repartió lo suyo.

¿Qué pasó con la camiseta de Maradona?

Diego terminó con la camiseta rota ese día, que coincidentemente también fue su último partido con Barcelona. La indumentaria se guardó en utilería y la recibió una mujer encargada de reponerla. Sin embargo, decidió no arreglarla y que quede guardada como una especie de trofeo de guerra.

Con el pasar de los años, la camiseta llegó a manos de unos fanáticos del fútbol, hasta que un miembro de Matchday Football Auctions, empresa encargada de subastar objetos del fútbol mundial, tomó conocimiento de eso, viajó a Barcelona y se quedó con la “10″ del argentino.

Hoy, la camiseta ya está en Argentina y será subastada por esta empresa el próximo 28 de octubre, dos días antes del aniversario del nacimiento de Maradona. “No subastamos camisetas dañadas, pero esta vez haremos una excepción”, se puede leer en la página web.

