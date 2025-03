DirecTV en vivo: transmite la Supercopa Argentina entre River Plate vs. Talleres desde la Nueva Olla. Para ver DirecTV en Argentina, tienes varias opciones según el tipo de servicio que prefieras: DirecTV Satelital (TV tradicional) y DirecTV GO (Ahora DGO - Streaming sin antena). En el primero, deberás contratar un plan a través de su página oficial: www.directv.com.ar, luego un técnico instalará la antena y el decodificador en tu hogar y podrás ver los canales contratados en tu TV. En la opción de DGO necesitará la conexión a internet y descargar la app en iOS o Android para seguirlo desde tu Smart TV, celular, tablet o PC. Es importante resaltar que Disney Plus también transmitirá el partido desde Asunción.

