Dónde ver Boca vs Independiente del Valle

Boca vs Independiente del Valle GRATIS: sigue el partido de vuelta entre Boca Juniors e Indedendiente del Valle por los play offs de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro se juga el miércoles 24 de julio, desde las 21:30 horas de Argentina (19:30 de Perú y Ecuador), en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. ¿Dónde ver Boca vs IDV? La transmisión se puede seguir en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay a través de DirecTV Sports, canal de DirecTV, que también se puede sintonizar por internet vía DirecTV GO (DGO) desde dispositivos. ESPN pasa el compromiso en Colombia, Ecuador y Venezuela.