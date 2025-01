Disney Plus EN VIVO, es la señal encargada en Sudamérica que transmitirá el partido de U de Chile vs. River Plate por amistoso del Desafío Trasandino desde el Estadio de Concepción. Este viernes 17 de enero del 2025. Los ‘Millonarios’ tendrán su primera prueba de fuego tras varios días de trabajo físico. Los dirigidos por Marcelo Gallardo viajaron hasta Chile para medir fuerzas ante los universitario. MIRA Disney Plus: sigue el partido amistoso por televisión y streaming en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros, a través de su aplicación que está disponible en iOS y Android.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.