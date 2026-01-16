Disney Plus Premium EN VIVO: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el duelo entre River Plate vs. Peñarol por la Serie Río de la Plata 2026 desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El partido arrancará a las 8:15 PM en Perú y a las 10:15 PM en Argentina, Chile y Uruguay este sábado 17 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

