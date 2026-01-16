Redacción EC
Redacción EC

Disney Plus Premium EN VIVO: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el duelo entre vs. por la Serie Río de la Plata 2026 desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El partido arrancará a las 8:15 PM en Perú y a las 10:15 PM en Argentina, Chile y Uruguay este sábado 17 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

