Disney Plus Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de Boca vs. Olimpia en partido amistoso internacional desde el Estadio San Nicolás. El partido arrancará a las 7:15 PM en Perú y a las 10:15 PM en Argentina, Chile y Uruguay este domingo 18 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

