Argentina enfrenta a Benín en el estadio Más Monumental en el partido de Despedida de Lionel Messi. El partido se jugará este martes 6 de octubre del 2026 a partir de las 8:00 PM (horario de Argentina). La selección albiceleste llega de apabullar 7-0 a Burkina Faso, y ahora enfrentará a la selección nacional de Benín, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. ¿Qué canales pasan el partido de Argentina vs. Benín HOY por TV ONLINE? DirecTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y Mi Telefe transmiten el partido de Argentina vs. Benín por señal abierta, cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Argentina vs. Benín EN VIVO, este martes 6 de octubre por Despedida de Messi desde el estadio Más Monumental.

¿Qué canales TV transmiten Argentina vs. Benín EN VIVO por Despedida de Messi?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs. Benín EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la despedida de Lionel Messi, este martes 6 de octubre del 2026.

Para Argentina, el partido de Argentina vs. Benín será transmitido a través de TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y Mi Telefe por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs. Benín será transmitido por DirecTV y DGO para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de TUDN y ViX.

¿Dónde ver Argentina vs. Benín ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Benín por Despedida de Messi lo podrás ver online por streaming a través de Mi Telefe y TyC Sports Play en Argentina, y por DGO en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Argentina vs. Benín HOY por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Benín empieza a las 6:00 PM (hora peruana) y 8:00 PM (hora argentina) en el estadio Más Monumental.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 5:00 PM

: 5:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 PM

6:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

8:00 PM Hora en España: 1:00 AM

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Benín, en Perú?

En Perú, el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Messi se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Benín, en Colombia?

En Perú, el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Messi se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Benín, en Argentina?

En Argentina, el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Messi se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Mi Telefe y TyC Sports Play.

TyC Sports

Telefe

Mi Telefe

TyC Sports Play

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Benín, en México?

En México, el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Messi se transmitirá EN VIVO por VIX, señal que posee los derechos del encuentro.

ViX

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Benín, en España?

En España, el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Messi se transmitirá EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, señal que posee los derechos del encuentro.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+