El partido amistoso de Argentina vs Bolivia se jugará este miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes. Es el primer partido para ambas selecciones tras el Mundial 2026. Ambas selecciones encaran el largo camino hacia el Mundial de 2030 desde perspectivas muy distintas, ya que Argentina intentará sobreponerse al reciente anuncio del retiro de Messi tras más de 20 años con la equipación celeste y blanca, mientras que Bolivia todavía no parece recuperarse de la derrota ante Irak en la repesca para el último Mundial. ¿Qué canales pasan el partido de Argentina vs. Bolivia HOY por TV ONLINE? TyC Sports, Telefe, Unitel y Fútbol Canal transmiten el partido de Argentina vs. Bolivia por señal abierta, cable y streaming.

¿Qué canales TV transmiten Argentina vs. Bolivia EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 30 de septiembre.

Para Argentina, el partido de Argentina vs. Bolivia será transmitido a través de TyC Sports y Telefe por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs. Bolivia será transmitido por Unitel y Fútbol Canal para Bolivia. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de fuboTV y ViX.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe en Argentina, y por Unitel TV en Bolivia.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia HOY por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Bolivia empieza a las 8:00 PM de Bolivia y 9:00 PM de Argentina el miércoles 30 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 9:00 PM

: 9:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Bolivia, en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Unitel y Fútbol Canal, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Unitel TV.

Unitel

Fútbol Canal

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Bolivia, en Argentina?

En Argentina, el partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe.

TyC Sports

Telefe

TyC Sports Play

mitelefe

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Bolivia, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por fuboTV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

fuboTV

ViX