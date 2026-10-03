El partido amistoso de Argentina vs Burkina Faso se jugará este sábado 3 de octubre de 2026 a las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Para el choque ante Burkina Faso, Scaloni podría incluir a algunos de los jóvenes que no tuvieron minutos ante Bolivia, como Matías Soulé y Santiago Castro, ambos del Roma de Italia. También podría ingresar al equipo Enzo Fernández, tras cumplir este miércoles una fecha de suspensión debido a su expulsión en la final ante España. ¿Qué canales pasan el partido de Argentina vs. Burkina Faso HOY por TV ONLINE? TyC Sports, Telefe, Unitel y Fútbol Canal transmiten el partido de Argentina vs. Bolivia por señal abierta, cable y streaming.

Foto: Selección argentina

¿Qué canales TV transmiten Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 3 de octubre.

Para Argentina, el partido de Argentina vs. Burkina Faso será transmitido a través de TyC Sports y Telefe por señal abierta, cable y streaming.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe en Argentina.

¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso HOY por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Burkina Faso empieza a las 7:00 PM de Perú y 9:00 PM de Argentina el sábado 3 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Burkina Faso, en Argentina?

En Argentina, el partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe.

TyC Sports

Telefe

TyC Sports Play

mitelefe

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Burkina Faso, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por fuboTV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.