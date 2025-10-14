Argentina y Francia pueden repetir la épica final del Mundial de Catar 2022, pero esta vez en la versión Sub-20 del campeonato. Para ello, tendrán que superar el miércoles en semifinales a Colombia y Marruecos, dos selecciones que han roto los pronósticos y se resisten a ser meros espectadores.

Argentina, dirigida por Diego Placente, tiene a la historia de su lado en el duelo sudamericano que cerrará las semifinales en el Estadio Nacional.

Pero ahora chocarán contra un rival que en el Campeonato Sudamericano de la categoría, jugado en Venezuela entre enero y febrero, los hizo sudar.

¿Dónde ver Argentina vs. Colombia Sub 20 EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs. Colombia Sub 20 EN VIVO por la semifinal del Mundial será por DirecTV Sports (DSports) o DGO vía streaming para Perú y países de Sudamérica.

Canal TV para ver Argentina vs. Colombia Sub 20 EN DIRECTO, en Colombia

En Colombia, la transmisión del partido entre Colombia vs. Argentina Sub 20 por la semifinal del Mundial Sub 20 va por Gol Caracol, Caracol TV, Caracol Play, DirecTV y DGO.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia Sub 20 ONLINE, en Perú?

En Perú, la transmisión del partido entre Argentina vs. Colombia Sub 20 por la semifinal del Mundial Sub 20 va por DirecTV (DSports) y DGO.

¿Qué canal transmite, Argentina vs. Colombia Sub 20 EN DIRECTO, en Argentina?

En Argentina, la transmisión del partido entre Argentina vs. Colombia Sub 20 por la semifinal del Mundial Sub 20 va por TyC Sports y DIRECTV Sports. Y vía streaming por DGO y TyC Sports Play.

¿A qué hora juega Colombia Sub HOY vs España por Mundial?

El partido de Argentina vs. Colombia Sub 20 por la semifinal del Mundial Sub 20, se jugará este miércoles 15 de octubre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú) y 8:00 p.m. (hora argentina).