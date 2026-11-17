Argentina y Costa Rica se enfrentan por amistoso FIFA en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 a partir de las 6:00 PM (hora peruana) y 8:00 PM (hora argentina). El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca recuperarse tras caer 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en lo que fue su primer partido tras el retiro internacional de Lionel Messi. El entrenador adelantó que realizará variantes para dar rodaje a jugadores jóvenes del recambio generacional. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Argentina vs. Costa Rica? TyC Sports y Telefe transmite el partido en Argentina por TV Abierta y cable, mientras que, en Costa Rica, la transmisión va a través de Teletica, Repretel, Canal 6 y TDMax.

Revisa los canales que transmiten Argentina vs. Costa Rica EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido amistoso desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. / LUIS ROBAYO

¿Cuándo juegan Argentina vs. Costa Rica por partido amistoso?

El partido amistoso entre Argentina y Costa Rica se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica HOY por partido amistoso?

El partido de Argentina vs. Costa Rica se jugará a partir de las 8:00 PM (hora argentina) y 6:00 PM (hora peruana) este martes 17 de noviembre del 2026.

¿En qué canales TV transmiten Argentina vs. Costa Rica EN VIVO por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Costa Rica será transmitido a través de TyC Sports y Telefe para toda Argentina. Y en Costa Rica transmiten el partido a través de Teletica, Repretel, Canal 6 y TDMax.

¿Dónde ver Argentina vs. Costa Rica ONLINE por partido amistoso?

Para que puedas ver el partido de Argentina vs. Costa Rica por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar TyC Sports Play y Mi Telefe en Argentina.