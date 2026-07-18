La gran final del Mundial 2026 ya está aquí. Este domingo 19 de julio de 2026, el MetLife Stadium será el escenario del partido más esperado del año. Si te preguntas dónde ver Argentina vs España y qué canales transmitirán el partido en tu país, aquí te dejamos la guía completa con todos los detalles en vivo.

Conoce dónde ver el partido de Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por la final del Mundial 2026 por señal abierta y streaming.

Dónde ver Argentina vs España EN VIVO ONLINE y por TV

Para ver Argentina vs España en vivo en Argentina, el público local contará con múltiples opciones libres y de pago, tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales con transmisión vía streaming.

Si vas a seguir el partido desde el televisor, la final del Mundial 2026 se transmitirá en directo a través de los siguientes canales de cable y señal abierta en el país:

Telefe: Disponible en televisión abierta y en los principales cableoperadores (Canal 10 en Flow y Telecentro, Canal 123 en DirecTV).

Disponible en televisión abierta y en los principales cableoperadores (Canal 10 en Flow y Telecentro, Canal 123 en DirecTV). TyC Sports: La señal deportiva tradicional (Canales 22/101 de Flow, 629/1629 de DirecTV y 106/1018 de Telecentro).

La señal deportiva tradicional (Canales 22/101 de Flow, 629/1629 de DirecTV y 106/1018 de Telecentro). Televisión Pública (TV Pública): El canal estatal transmitirá el encuentro de forma completamente gratuita en señal abierta regulada por la TDA (Televisión Digital Abierta).

El canal estatal transmitirá el encuentro de forma completamente gratuita en señal abierta regulada por la TDA (Televisión Digital Abierta). DSports: Canal exclusivo de la señal satelital de DirecTV (Canales 610 y 1610).

Canales de TV y dónde ver el partido de Argentina vs España EN VIVO

Para seguir la transmisión en directo de la final, estos son los canales oficiales y plataformas de streaming confirmadas:

En Argentina: Telefe, TyC Sports, DirecTV y TV Pública.

Telefe, TyC Sports, DirecTV y TV Pública. En España: La 1 de RTVE, DAZN, Movistar+ y la plataforma gratuita RTVE Play.

La 1 de RTVE, DAZN, Movistar+ y la plataforma gratuita RTVE Play. En Estados Unidos: FOX Sports (inglés) y Telemundo / Universo (español).

FOX Sports (inglés) y Telemundo / Universo (español). En México: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. En Perú (Resto de Sudamérica): DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO.

¿En qué canal juega la Selección Argentina hoy?

Argentina y España se enfrentan este domingo 19 de julio por la final del Mundial 2026, y el partido se transmitirá en vivo por Telefe, TyC Sports y la TV Pública.

¿A qué hora juega Argentina vs España la final del Mundial 2026?

El partido comenzará a las 15:00 horas (hora local de Nueva Jersey). Revisa el horario según tu zona geográfica:

Argentina / Uruguay / Brasil: 16:00 horas

16:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas | (PT): 12:00 horas

15:00 horas | 12:00 horas México / Costa Rica: 13:00 horas

13:00 horas Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile / Venezuela / Bolivia: 15:00 horas