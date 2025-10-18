La Selección Argentina Sub 20 buscará una nueva corona mundial cuando enfrente a Marruecos este domingo 19 de octubre de 2025, por la final del Mundial Sub 20 Chile 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, y promete ser un espectáculo imperdible para los fanáticos del fútbol juvenil.

A continuación, te contamos dónde ver el partido en vivo, el horario en Argentina, y todas las plataformas disponibles para seguir esta definición histórica.

Horario del partido Argentina vs Marruecos

Día: Domingo 19 de octubre de 2025

Domingo 19 de octubre de 2025 Hora en Argentina: 20:00 (8:00 p.m.)

20:00 (8:00 p.m.) Sede: Estadio Nacional, Santiago de Chile

Estadio Nacional, Santiago de Chile Competición: Final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Dónde ver Argentina vs Marruecos EN VIVO

Los hinchas argentinos podrán disfrutar la gran final del Mundial Sub 20 por televisión abierta y por cable, además de distintas opciones en streaming online.

Televisión abierta: El encuentro se transmitirá en vivo por Telefé , señal oficial para Argentina. Será la única cadena de aire que emitirá la final completa con previa y análisis pospartido.

El encuentro se transmitirá , señal oficial para Argentina. Será la única cadena de aire que emitirá la final completa con previa y análisis pospartido. Televisión por cable: La señal DSports (canales 610 y 1610 en DirecTV) también tendrá la transmisión exclusiva con relatos y comentarios en directo desde Santiago.

La señal (canales 610 y 1610 en DirecTV) también tendrá la transmisión exclusiva con relatos y comentarios en directo desde Santiago. Streaming online:Si preferís verlo desde tu celular, tablet o Smart TV, podés seguir el partido por DGO (DirecTV GO) y MiTelefe, plataformas que transmitirán el duelo en simultáneo con la TV.

Argentina vs Marruecos Sub 20 EN VIVO

Para quienes estén fuera del país:

En Chile , el partido se verá por Canal 13 y DSports Chile .

, el partido se verá por . En Perú , el partido se verá por DGO y DSports Perú .

, el partido se verá por . En España y Europa , a través de ESPN Play y FIFA+ .

, a través de y . En Estados Unidos, el encuentro se emitirá por TUDN USA y ViX.

La Albiceleste, llega a esta final tras vencer a Colombia 1-0 en semifinales con gol de Mateo Silvetti. Con figuras como Prestianni, Ruberto y Redondo, el equipo nacional sueña con conquistar su séptimo campeonato mundial Sub-20, reafirmando su dominio histórico en la categoría.

Del otro lado, Marruecos protagoniza su primera final mundialista juvenil, tras eliminar a Francia por penales. Su objetivo: convertirse en el primer país africano en ganar el título.