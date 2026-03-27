La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Argentina y Mauritania se enfrentarán este viernes 27 de marzo en La Bombonera, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.
Dónde ver Argentina vs. Mauritania EN VIVO
El partido de Argentina vs. Mauritania será transmitido por TyC Sports y Telefe en Argentina, además del servicio de streaming de TyC Sports Play, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo.
En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.
A qué hora juega Argentina vs. Mauritania
El partido entre Argentina vs. Mauritania se disputará este viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid por partido amistoso FIFA 2026. El partido comenzará a la 8:15 p.m. (hora de Argentina).
Canal TV, Argentina vs. Mauritania para ver en Ecuador
La transmisión del partido de Argentina vs. Mauritania estará disponible en televisión abierta y por cable:
- Canales abiertos: TyC Sports y Telefe
- Cable y streaming: TyC Sports Play
Cómo llegan Argentina vs. Mauritania
La seleccion Argentina se prepara par defender su título de Campeón del Mundo que consiguió en el 2022. Nuevamente bajo el mando de Lionel Scaloni, la ‘albiceleste’ se ilusiona con el segundo Mundial consecutivo.
Posibles alineaciones de Argentina vs. Mauritania
- Alineación de Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
- Alineación de Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Jordan Lefort, Lamine Ba; Maata Magassa, Moctar El Hacen El Id, Sidi Yacoub; Sidi Bouna Amar, Idrissa Thiam y Mamadou Sy.