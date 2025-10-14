¿Qué canales transmiten Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO La ‘Albiceleste’ y ‘Boricuas’ se verán las caras en un amistoso válido por la fecha FIFA. Ya finalizadas las Eliminatorias 2026, ambas selecciones buscarán sus propios objetivos. Argentina planea quedar en óptimas condiciones para defender su título mundial.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Chase Stadium.

¿Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO HOY?

El partido de Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional de este martes 14 de octubre del 2025, será transmitido en Argentina por Telefe y TyC Sports, y en streaming mediante mitelefe y TyC Sports Play.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, España, México, etc.

En Argentina lo pasa: TyC Sports, Telefe, mitelefe, TyC Sports Play

Puerto Rico: Fanatiz

En Brasil lo pasa: Amazon Prime

En México lo pasa: ESPN, Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: beIN SPORTS, Fanatiz, fuboTV

¿Cómo ver Argentina vs. Puerto Rico HOY EN DIRECTO, en Florida?

Para ver en Argentina el partido de Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso FIFA tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Telefe, que a través de su señal abierta o cable en directo, transmite todos los partidos de la albiceleste.

Luego, el siguiente canal que pasa el partido de Argentina es TyC Sports. Como a lo largo del proceso clasificatorio, esta cadena tendrá su programación el partido por cable, YouTube y vía streaming.

¿Qué canal transmite el partido en México?

En México, la transmisión del partido amistoso entre la ‘Abiceleste’ y Puerto Rico, lo podrás ver a través de ESPN. Sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Disney Plus.