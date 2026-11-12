El partido amistoso de Argentina vs Uruguay se jugará este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas (hora argentina) en La Bombonera de Buenos Aires. Ya sin Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes y con las bajas de Lautaro Martínez o Rodrigo De Paul, Argentina será guiada por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Del otro lado, Federico Valverde hará su estreno con Forlán como seleccionador tras perderse por una lesión los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India

¿Qué canales pasan el partido de Argentina vs. Uruguay HOY por TV ONLINE? TyC Sports y Telefe transmiten el partido de Argentina vs. Uruguay por señal abierta, cable y streaming.

Repasa los canales TV que transmite el partido entre Argentina vs. Uruguay EN VIVO, este viernes 13 de noviembre, por amistoso de la fecha FIFA.

¿Qué canales TV transmiten Argentina vs. Uruguay EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs. Uruguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 13 de noviembre.

Para Argentina, el partido de Argentina vs. Uruguay será transmitido a través de TyC Sports y Telefe por señal abierta, cable y streaming.

¿Dónde ver Argentina vs. Uruguay ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Uruguay por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe en Argentina.

¿A qué hora juega Argentina vs. Uruguay HOY por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Uruguay empieza a las 6:00 PM de Perú y 8:00 PM de Argentina el viernes 13 de noviembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 5:00 PM

: 5:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 PM

6:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

8:00 PM Hora en España: 1:00 AM

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Uruguay, en Argentina?

En Argentina, el partido de Argentina vs. Uruguay por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TyC Sports Play y mitelefe.

TyC Sports

Telefe

TyC Sports Play

mitelefe

¿En qué canal ver partido de Argentina vs. Uruguay, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Argentina vs. Uruguay por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por fuboTV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.