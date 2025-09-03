¿Qué canales transmiten Argentina vs. Venezuela EN VIVO La ‘Albiceleste’ y ‘Vinotinto’ se vuelven a ver las caras por una nueva fecha por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el duelo por la primera rueda disputado en Maturín, ambas selecciones empataron 1 a 1.

Como a lo largo de las Eliminatorias, los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido entre Argentina y Venezuela en el Más Monumental.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO HOY?

El partido de Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, este jueves 04 de septiembre del 2025, será transmitido en Argentina por Telefe y TyC Sports, y en streaming mediante Mi Telefe y TyC Sports Play.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, España, México, etc.

En Argentina lo pasa: TyC Sports y Telefe

En Venezuela lo pasa: Venevisión

Perú: GOLPERU

En Paraguay lo pasa: Hei

En Uruguay lo pasa: DirecTV, Antel y AUF TV

En Chile lo pasa: Chilevisión, Disney Plus

En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol

En Brasil lo pasa: SportTV

En Colombia lo pasa: Ditu, RCN

En Bolivia lo pasa: Disney Plus

En México lo pasa: ViX, Amazon Prime Video

En España lo pasa: Movistar+, Vamos

En Estados Unidos lo pasa: Peacock, Telemundo, UNIVERSO

¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela HOY EN DIRECTO, en Argentina?

Para ver en Argentina el partido de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Telefe, que a través de su señal abierta o cable en directo, transmite todos los partidos de la albiceleste.

Luego, el siguiente canal que pasa el partido de Argentina es TyC Sports. Como a lo largo del proceso clasificatorio, esta cadena tendrá su programación el partido por cable, YouTube y vía streaming.

Canal que pasa el partido en Venezuela

La señal encargada de transmitir los duelos de la selección de Venezuela en condición de visitante es Venevisión, que es el el Canal 4 de Señal Abierta.

No te pierdas la transmisión vía streaming. Solo debes ingresar al sitio web de Venevisión Play para poder seguir la mejor programación de la televisión venezolana EN VIVO y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.

¿Qué canal transmite el partido en Perú?

En Perú, la transmisión del partido por Eliminatorias Sudamericanas, lo podrás ver a través de cable. La transmisión por cable, está encargado GOLPERU, sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Movistar TV App.