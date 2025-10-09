¿Qué canales transmiten Argentina vs. Venezuela EN VIVO La ‘Albiceleste’ y ‘Vinotinto’ se vuelven a ver las caras, esta vez por un amistoso válido por la fecha FIFA. Ya finalizadas las Eliminatorias 2026, ambas selecciones buscarán sus propios objetivos. Argentina planea quedar en óptimas condiciones para defender su título mundial; por su lado, Venezuela busca no cometer los mismos errores que la dejaron fuera de la Copa del Mundo.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Hard Rock Stadium.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO HOY?

El partido de Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional de este viernes 10 de octubre del 2025, será transmitido en Argentina por Telefe y TyC Sports, y en streaming mediante mitelefe y TyC Sports Play.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, España, México, etc.

En Argentina lo pasa: TyC Sports, Telefe

En Venezuela lo pasa: Televen, Simple TV

En Brasil lo pasa: Amazon Prime

En México lo pasa: ESPN, Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: beIN SPORTS, Fanatiz, fuboTV

¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela HOY EN DIRECTO, en Miami?

Para ver en Argentina el partido de Argentina vs. Venezuela por el amistoso FIFA tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Telefe, que a través de su señal abierta o cable en directo, transmite todos los partidos de la albiceleste.

Luego, el siguiente canal que pasa el partido de Argentina es TyC Sports. Como a lo largo del proceso clasificatorio, esta cadena tendrá su programación el partido por cable, YouTube y vía streaming.

Canal que pasa el partido en Venezuela

La señal encargada de transmitir este duelo de la selección de Venezuela ante la vigente campeona del mundo es Televen.

No te pierdas la transmisión vía streaming. Solo debes ingresar al sitio web de SimpleTV para poder seguir la mejor programación de la televisión venezolana EN VIVO y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.

¿Qué canal transmite el partido en México?

En México, la transmisión del partido amistoso entre la ‘Abiceleste’ y ‘Vinotinto’, lo podrás ver a través de ESPN. Sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Disney Plus.