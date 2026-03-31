recibe a Zambia este martes 31 de marzo en La Bombonera por partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni, llega de una victoria frente a Mauritania, que dejó algunas dudas en los hinchas por la diferencia en el marcador (2-1). En esta oportunidad, se espera que Lionel Messi sea titular y la ‘Albiceleste’ muestre una mejor cara en la previa a su debut en la Copa del Mundo. Revisa los horarios del partido, en qué canales transmiten y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Argentina vs Zambia por amistoso FIFA?

El partido de Argentina vs Zambia será transmitido a través de Telefe, DirecTV y TyC Sports para toda Argentina por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fanatiz, beIN Sports y ViX.

Podrás ver el partido de la selección Argentina por señal abierta a través de Telefe. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan TyC Sports y Telefe como: DirecTV, Flow, Cablevisión, Telecentro, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de TyC Sports Play y Mi Telefe.

Revisa qué canales transmiten el partido de Argentina vs Zambia y los horarios para ver la amistoso FIFA 2026 en La Bombonera este martes 31 de marzo.
¿A qué hora juega Argentina vs Zambia HOY por amistoso FIFA?

El partido de Argentina vs Zambia por amistoso FIFA empieza a las 8:15 PM de Argentina este martes 31 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:15 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:15 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:15 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:15 PM

¿Qué canal transmite Argentina vs Zambia EN VIVO por amistoso FIFA?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:15 PMDirecTV SportsDGO
Ecuador6:15 PMDirecTV SportsDGO
Argentina8:15 PMDirecTV Sports, Telefe y TyC SportsDGO
Colombia6:15 PMDirecTV SportsDGO
Chile8:15 PMDirecTV SportsDGO
Venezuela7:15 PMDirecTV SportsDGO
Estados Unidos7:15 PMFanatiz y beIN SportsViX

Horario, TV y dónde ver Argentina vs Zambia EN VIVO por amistoso FIFA

  • Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
  • Partido: Argentina vs Zambia
  • Horario: 8:15 PM hora de Argentina
  • Canal: DirecTV Sports, Telefe y TyC Sports
  • Estadio: La Bombonera

¿En qué canal ver, Argentina vs Zambia en Argentina por amistoso FIFA?

En Argentina, el partido de Argentina vs Zambia será transmitido a través de DirecTV Sports, Telefe y TyC Sports por amistoso FIFA.

Argentina vs Zambia EN VIVO por amistoso FIFA 2026 en La Bombonera este martes 31 de marzo.
¿En qué canal ver, Argentina vs Zambia en Estados Unidos por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de Argentina vs Zambia será transmitido a través de ViX, Fanatiz y beIN Sports por amistoso FIFA.

¿En qué canal ver, Argentina vs Zambia en Perú por amistoso FIFA?

En Perú, el partido de Argentina vs Zambia será transmitido a través de DirecTV Sports por amistoso FIFA.

Formación de Argentina HOY

  • Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

