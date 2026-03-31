Argentina recibe a Zambia este martes 31 de marzo en La Bombonera por partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni, llega de una victoria frente a Mauritania, que dejó algunas dudas en los hinchas por la diferencia en el marcador (2-1). En esta oportunidad, se espera que Lionel Messi sea titular y la ‘Albiceleste’ muestre una mejor cara en la previa a su debut en la Copa del Mundo. Revisa los horarios del partido, en qué canales transmiten y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Argentina vs Zambia por amistoso FIFA?
El partido de Argentina vs Zambia será transmitido a través de Telefe, DirecTV y TyC Sports para toda Argentina por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fanatiz, beIN Sports y ViX.
Podrás ver el partido de la selección Argentina por señal abierta a través de Telefe. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan TyC Sports y Telefe como: DirecTV, Flow, Cablevisión, Telecentro, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de TyC Sports Play y Mi Telefe.
¿A qué hora juega Argentina vs Zambia HOY por amistoso FIFA?
El partido de Argentina vs Zambia por amistoso FIFA empieza a las 8:15 PM de Argentina este martes 31 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:15 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:15 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:15 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:15 PM
¿Qué canal transmite Argentina vs Zambia EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|6:15 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Ecuador
|6:15 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Argentina
|8:15 PM
|DirecTV Sports, Telefe y TyC Sports
|DGO
|Colombia
|6:15 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Chile
|8:15 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Venezuela
|7:15 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Estados Unidos
|7:15 PM
|Fanatiz y beIN Sports
|ViX
Formación de Argentina HOY
- Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.