Boca Juniors y Atlético Mineiro se verán las caras en el el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará este sábado 21 de noviembre a partir de las 7:30 PM (hora argentina) y 5:30 PM (hora peruana). Boca arrastra un invicto de 17 partidos oficiales en el semestre, racha en la que eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final. El pasado viernes empató 2-2 ante Instituto por el Torneo Clausura, donde se mantiene firme entre los mejores de la tabla. ¿Qué canales pasan el partido de Boca vs. Atlético Mineiro HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por cable y streaming.
¿Qué canales TV transmiten Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO por semifinal ida de Copa Sudamericana?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la final de la Copa Sudamericana, este sábado 21 de noviembre del 2026.
Para Argentina, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DGO y DirecTV por cable y streaming.
El partido de Boca vs. Atlético Mineiro será transmitido por DirecTV, ESPN, Disney+ Premium y DGO para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
¿Dónde ver Boca vs.Atlético Mineiro ONLINE y GRATIS por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana lo podrás ver online por streaming a través de DGO y Disney+ Premium en Argentina y Latinoamérica.
¿A qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro HOY por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Atlético Mineiro empieza a las 5:30 PM (hora peruana) y 7:30 PM (hora argentina) en el estadio La Bombonera.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 730 PM
- Hora en España: 11:30 PM
¿En qué canal ver partido de Boca vs. Atlético Mineiro, en Perú?
En Perú, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.
- DirecTV
- DGO
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal ver partido de Boca vs. Atlético Mineiro, en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.
- DirecTV
- DGO
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal ver partido de Boca vs. Atlético Mineiro, en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.
- DirecTV
- DGO
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal ver partido de Boca vs. Atlético Mineiro, en México?
En México, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium