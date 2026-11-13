Boca Juniors vs. Banfield se verán las caras el estadio Malvinas Argentinas este sábado 14 de noviembre del 2026 por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El conjunto ‘Xeneize’ llega a este duelo con la moral a tope tras convertirse en el campeón de la tabla anual, y va por un nuevo título en el año. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO por Copa Argentina 2026?
La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO por la semifinal de la Copa Argentina 2026 será transmitido a través de TyC Sports por cable en Argentina. Para ver TyC Sports deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Cablevisión, Flow, DirecTV o Telecentro.
TyC Sports en Argentina está incluido automáticamente en los paquetes básicos de cable en toda Latinoamérica. Puedes consultarlo con el operador que te brinda el servicio.
Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. Banfield por streaming online, podrás hacerlo a través de TyC Sports Play.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.
- España: 00:00 a.m.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO por Copa Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Colombia
|5:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Ecuador
|5:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Argentina
|7:00 p.m.
|TyC Sports
|TyC Sports Play
|Paraguay
|7:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Uruguay
|7:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Chile
|7:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Bolivia
|6:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Venezuela
|6:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|México
|4:00 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Estados Unidos
|12:00 a.m.
|TyC Sports Internacional
|fuboTV
Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. Banfield.
- Horario: 7:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TyC Sports.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.
¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.
¿Cómo ver Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026 lo transmite fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.