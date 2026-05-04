Boca Juniors visita a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha, este martes 5 de mayo por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘Xeneize’ busca sacudirse de la derrota ante Cruzeiro, y tendrá al frente a un rival que se hace fuerte de local. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca vs Barcelona SC EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
La transmisión del partido entre Boca vs Barcelona SC EN VIVO por la jornada 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium en Argentina. Para que puedas ver Fox Sports en Argentina tendrás que poner en tu cableaoperador Telecentro, Flow, Movistar, DirecTV o Claro el canal respectivo.
Si deseas ver el partido de Boca vs Barcelona SC por streaming online, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte.
En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Barcelona SC va a través de ESPN 2 y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y bein Sports
¿A qué hora juega Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m.
¿Qué canal transmite Boca vs Barcelona SC EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:00 p.m.
|Fox Sports, Telefe
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 p.m.
|---
|Paramount+
|Paraguay
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|9:00 p.m.
|ESPN 5
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Fanatiz, fuboTV
|Fanatiz, fuboTV
|España
|2:00 a.m.
|---
|Movistar Liga de Campeones
Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026
- Fecha: Martes 5 de mayo del 2026
- Partido: Barcelona SC vs. Boca Juniors
- Horario: 9:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: Fox Sports, Telefe, Disney+ Premium
- Estadio: Monumental Banco Pichincha.
¿En qué canal ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo transmite ESPN y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa fuboTV y Fanatiz por streaming.
Formaciones de Boca vs Barcelona SC
- Boca Juniors: ALeandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
- Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Jandry Gómez, Héctor Villalba, Darío Benedetto.