Por Adrián Puga

vs. se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la . El conjunto ‘Xeneize’ llega al duelo final del torneo como líder y como favorito para llevarse el trofeo de la tabla anual. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Boca vs Defensa y Justicia. (Foto: Getty Images)
Boca vs Defensa y Justicia. (Foto: Getty Images)
/ Marcelo Endelli

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 7 de noviembre del 2026.

En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium y Max.

Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.

Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026?

  • Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil: 5:30 p.m.
  • Bolivia / Venezuela: 4:30 p.m.
  • Perú / Colombia / Ecuador: 3:30 p.m.
  • México: 2:30 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 4:30 p.m.
  • España: 10:30 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026

PaísHorarioCanales TV y Streaming
Argentina5:30 p.m.ESPN Premium, TNT Sports, Max y Disney+ Premium
Perú3:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Colombia3:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Ecuador3:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Chile5:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Bolivia4:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Venezuela4:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Uruguay5:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Paraguay5:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
Brasil5:30 p.m.ESPN y Disney+ Premium
México2:30 p.m.Disney+ Premium
Estados Unidos4:30 p.m.Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX
España10:30 p.m.Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre del 2026.
  • Partido: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.
  • Hora: 5:30 p.m. (Argentina); 3:30 p.m. (Perú).
  • Canales TV: ESPN Premium, TNT Sports, ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium, Fanatiz, Max y ViX.
  • Estadio: Presidente Perón.

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN Premium
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?

En México, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido EN VIVO por FOX Deportes. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz y ViX.

  • Fanatiz
  • ViX

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?

En España, el partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

  • Movistar+
  • Movistar Liga de Campeones

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