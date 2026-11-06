Boca Juniors vs. Defensa y Justicia se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El conjunto ‘Xeneize’ llega al duelo final del torneo como líder y como favorito para llevarse el trofeo de la tabla anual. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 7 de noviembre del 2026.
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium y Max.
Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.
Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026?
- Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil: 5:30 p.m.
- Bolivia / Venezuela: 4:30 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 3:30 p.m.
- México: 2:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 4:30 p.m.
- España: 10:30 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026
|País
|Horario
|Canales TV y Streaming
|Argentina
|5:30 p.m.
|ESPN Premium, TNT Sports, Max y Disney+ Premium
|Perú
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Ecuador
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Brasil
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|México
|2:30 p.m.
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|4:30 p.m.
|Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX
|España
|10:30 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.
- Hora: 5:30 p.m. (Argentina); 3:30 p.m. (Perú).
- Canales TV: ESPN Premium, TNT Sports, ESPN
- Streaming: Disney+ Premium, Fanatiz, Max y ViX.
- Estadio: Presidente Perón.
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN Premium
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia será transmitido EN VIVO por FOX Deportes. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz y ViX.
- Fanatiz
- ViX
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?
En España, el partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones