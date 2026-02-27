Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Boca Juniors recibe a Gimnasia de Mendoza en el estadio La Bombonera, este sábado 28 de febrero por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Millonarios’ llegan a este duelo tras la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador y con tres partidos consecutivos sin triunfo.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:45 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:45 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:45 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:45 p.m.
- España: 9:45 p.m.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:45 p.m.
|TNT Sports Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:45 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|5:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:45 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|2:45 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|5:45 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|9:45 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Sábado 28 de febrero del 2026
- Partido: Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Horario: 3:45 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.
- Estadio: La Bombonera
¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.
🔜 Partido en Casa 🇸🇪 pic.twitter.com/drBbqxmiuD— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 26, 2026
