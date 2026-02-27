Resumen

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza y los horarios para ver el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Redacción EC

Boca Juniors recibe a Gimnasia de Mendoza en el estadio La Bombonera, este sábado 28 de febrero por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.

