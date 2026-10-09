Boca Juniors vs. Instituto se enfrentan este viernres 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El conjunto ‘Xeneize’ acumula tres victorias al hilo y se encuentra en un gran momento deportivo; por su lado, Instituto mantiene la misma racha tras la goleada por 4-1 ante Independiente. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 9 de octubre del 2026.
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Instituto será transmitido por ESPN Premium y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium.
Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.
Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026?
- Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 9:30 p.m.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 8:30 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 7:30 p.m.
- México: 6:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 8:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026
|País
|Horario
|Canales TV y Streaming
|Argentina
|7:30 p.m.
|ESPN Premium y Disney+ Premium
|Perú
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Brasil
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|México
|4:30 p.m.
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:30 p.m.
|Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX
|España
|12:30 a.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. Instituto.
- Hora: 7:30 p.m. (Argentina); 5:30 p.m. (Perú).
- Canales TV: ESPN Premium, ESPN, FOX Deportes, TyC Sports.
- Streaming: Disney+ Premium, Fanatiz, fuboTV, FOX One y ViX.
- Estadio: Presidente Perón.
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Instituto por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN Premium
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. Instituto podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. Instituto será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el partido de Boca Juniors vs. Instituto por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. Instituto será transmitido EN VIVO por FOX Deportes y TyC Sports. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, fuboTV, FOX One y ViX.
- FOX Deportes
- TyC Sports
- Fanatiz
- fuboTV
- FOX One
- ViX
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Instituto EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?
En España, el partido entre Boca Juniors vs. Instituto podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones