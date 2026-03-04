Boca Juniors visita a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, este miércoles 4 de marzo por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Xeneizes’ llegan a este duelo con una mala racha de cuatro partidos consevutivos sin conocer la victoria en el torneo local; por su lado, los ‘granates’ vienen envalentonados tras alzar la Recopa Sudamericana.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca vs Lanús EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre Boca vs Lanús EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de Boca vs Lanús por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Lanús va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.
¿A qué hora juega Boca vs Lanús por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.
- España: 1:00 a.m.
¿Qué canal transmite Boca vs Lanús EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|9:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|6:00 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:00 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|1:00 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
