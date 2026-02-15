¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Platense y a qué hora inicia el partido por Liga Argentina?

Por Redacción EC

recibe a Platense en La Bombonera, este domingo 15 de febrero por la quinta fecha del Torneo Apertura de la .

Los ‘Xeneizes’ comenzaron con el pie derecho el campeonato argentino, sin embargo, en los últimos tres duelos han caído en dos oportunidades, lo que ha quedado relegado en la sexta posición.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca vs Platense EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Platense EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de Boca vs Platense por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Platense va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs Platense y los horarios para ver el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en La Bombonera.. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI

¿A qué hora juega Boca vs Platense por Liga Profesional Argentina 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:30 p.m.
  • España: 11:30 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Platense EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Colombia5:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Ecuador5:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Argentina7:30 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Brasil7:30 p.m.ESPN 4Disney+ Premium
Paraguay7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Uruguay7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Chile7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Bolivia6:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Venezuela6:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
México4:30 p.m.FanatizDisney+ Premium
Estados Unidos5:30 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España11:30 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Platense por Liga Profesional Argentina 2026

  • Fecha: Viernes 13 de febrero del 2026
  • Partido: Boca vs Platense
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.
  • Estadio: La Bombonera.
Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs Platense y los horarios para ver el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en La Bombonera. (Foto: Getty Images)
/ Marcelo Endelli

¿En qué canal ver Boca vs Platense por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa Boca vs Platense por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa ESPN Premium y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver Boca vs Platense por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca vs Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.

