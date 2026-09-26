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Resumen

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Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs. Racing y los horarios para verlo por los cuartos de final de la Copa Argentina. (Foto: Getty Images)
Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs. Racing y los horarios para verlo por los cuartos de final de la Copa Argentina. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Adrián Puga

vs. se verán las caras el estadio Gigante de Arroyito este domingo 2 de septiembre del 2026 por los cuartos de final de la . El conjunto ‘Xeneize’ llega a este duelo con un invicto de 14 partidos y como principal favorito del certamen; por su lado, la ‘Academia’ ha demostrado ser un rival duro de roer. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por Copa Argentina 2026?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 será transmitido a través de TyC Sports por cable en Argentina. Para ver TyC Sports deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Cablevisión, Flow, DirecTV o Telecentro.

TyC Sports en Argentina está incluido automáticamente en los paquetes básicos de cable en toda Latinoamérica. Puedes consultarlo con el operador que te brinda el servicio.

Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. Racing por streaming online, podrás hacerlo a través de TyC Sports Play.

Boca vs. Racing. (Foto: Getty Images)
Boca vs. Racing. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Racing por Copa Argentina 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por Copa Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Colombia3:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Ecuador3:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Argentina5:00 p.m.TyC SportsTyC Sports Play
Paraguay5:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Uruguay5:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Chile4:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Bolivia4:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Venezuela4:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
México2:00 p.m.TyC Sports InternacionalTyC Sports Play
Estados Unidos4:00 p.m.TyC Sports InternacionalfuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. Racing por Copa Argentina 2026

  • Fecha: Domingo 27 de septiembre del 2026.
  • Partido: Boca Juniors vs. Racing.
  • Horario: 3:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: TyC Sports.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Racing por Copa Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.

¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. Racing por Copa Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Racing por Copa Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca Juniors vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.