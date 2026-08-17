Boca Juniors visita a Recoleta este martes 18 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena arribará aquejado por varias bajas en su plantilla, entre ellas las del capitán Leandro Paredes, el central Marco Pellegrino y el defensa uruguayo Leandro Lozano, quienes salieron lesionados o con molestias musculares tras el choque de la liga local.

¿Qué canales pasan el partido de Boca HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Boca por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca vs. Recoleta el martes 18 de agosto por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana en el Estadio Defensores del Chaco.(Photo by Juan Manuel Baez / NurPhoto via AFP) / JUAN MANUEL BAEZ

¿Qué canal transmite Boca vs. Recoleta EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Recoleta EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 18 de agosto del 2026 desde el Estadio Defensores del Chaco.

Para Argentina, el partido de Boca vs. Recoleta será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Boca vs. Recoleta será televisado por Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 00:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Boca vs. Recoleta EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM ESPN y Disney+ Premium México 4:00 PM Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 7:00 PM ESPN y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 6:00 PM ESPN y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 7:00 PM ESPN y Disney+ Premium Paraguay 7:00 PM ESPN y Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026

Fecha: martes 18 de agosto del 2026

martes 18 de agosto del 2026 Partido: Boca vs. Recoleta

Boca vs. Recoleta Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Defensores del Chaco

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por Disney+ Premium, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana.