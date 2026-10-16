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Boca Juniors vs. Talleres se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El conjunto ‘Xeneize’ llega a este duelo tras caer por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera en el duelo por la Copa Sudamericana, y buscará levantar la cara para seguir sumando en el torneo local. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 16 de octubre del 2026.
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Talleres será transmitido por TNT Sports Premium y también podrá seguirse vía streaming a través de Max.
Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.
Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, TyC Sports y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026?
- Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 9:30 p.m.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 8:30 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 7:30 p.m.
- México: 6:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 8:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026
|País
|Horario
|Canales TV y Streaming
|Argentina
|7:30 p.m.
|TNT Sports, Max
|Perú
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Brasil
|7:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|México
|4:30 p.m.
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:30 p.m.
|Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX
|España
|12:30 a.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. Talleres.
- Hora: 7:30 p.m. (Argentina); 5:30 p.m. (Perú).
- Canales TV: TNT Sports, ESPN
- Streaming: Disney Plus, Max
- Estadio: La Bombonera.
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Talleres por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Max.
- TNT Sports
- Max
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. Talleres podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. Talleres será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el partido de Boca Juniors vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. Talleres será transmitido EN VIVO por FOX Deportes y TyC Sports. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, fuboTV, FOX One y ViX.
- FOX Deportes
- TyC Sports
- Fanatiz
- fuboTV
- FOX One
- ViX
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?
En España, el partido entre Boca Juniors vs. Talleres podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones