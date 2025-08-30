¿Dónde ver Boca vs. Aldosivi EN VIVO y EN DIRECTO? Xeneizes y tiburones estarán cara a cara en una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El partido se llevará a cabo en el Estadio José María Minella, donde Aldosivi buscará hacer respetar su localía y sacar 3 puntos importantes que le permitan subir en la tabla de posiciones.

Por otro lado, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo llega de una buena racha y en su mejor momento de la temporada, lograron hilar 2 triunfos seguidos, manteniendo el arco en cero, además, Cavani volvió a anotar y espera hacer lo mismo este domingo ante el ‘Tiburón’.

Para que puedas ver el superclásico entre Boca Juniors vs. Aldosivi, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Argentina y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido, Boca Juniors vs. Aldosivi por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio José María Minella.

¿Dónde ver Boca vs. Aldosivi EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Aldosivi en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por el canal de Disney+ y ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Aldosivi HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

¿Cómo ver partido Boca vs. Aldosivi en Perú?

El partido de Boca vs. Aldosivi en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.

¿En dónde televisan partido Boca vs. Aldosivi EN DIRECTO, en España?

El partido de Boca vs. Aldosivi en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en España por fuboTV.

¿En qué canales ver partido Boca vs. Aldosivi en México?

El partido de Boca vs. Aldosivi en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido Boca vs. Aldosivi en Estados Unidos?

El partido de Boca vs. Aldosivi en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.