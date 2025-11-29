¿Dónde ver Boca vs. Argentinos Jrs. EN VIVO y EN DIRECTO? Con el entrenador Claudio Ubeda y el mediocampista Leandro Paredes en estado de gracia, Boca Juniors luchará el domingo ante Argentinos Juniors por el pase a semifinales del torneo Clausura de Argentina, una pugna de cuartos de final rodeada de polémica tras la reciente sanción a Estudiantes.

El popular club de Buenos Aires abrirá las puertas de La Bombonera rebosante de confianza tras hilar cinco victorias consecutivas, incluidos los triunfos en el superclásico ante River Plate (2-1) y contra el Talleres de Carlos Tévez (2-0) en octavos.

Para que puedas ver el duelo entre Boca Juniors vs. Tigre, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Argentina y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Boca vs. Argentinos Jrs. EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Argentinos Jrs. en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+ y ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Argentinos Jrs. HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

