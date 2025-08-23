¿Dónde ver Boca vs. Banfield EN VIVO y EN DIRECTO? El xeneize y el talador protagonizarán unos de los partidos más importantes de la jornada de la Liga Profesional Argentina 2025. El equipo comandando por Miguel Ángel Russo, logró salir de su mala racha de no poder ganar hace algunos meses y están entonados para volver al triunfo en La Bombonera con su gente.
Por otro lado, Banfield llega de vencer 3-2 a Estudiantes de la Plata y subió al noveno lugar, de esta manera, superó a Boca por 1 punto de ventaja en la tabla de posiciones. Es por eso que este partido es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura.
Para que puedas ver el partido entre Boca y Banfield, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Boca vs. Banfield EN VIVO GRATIS?
El partido de Boca vs. Banfield en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por el canal de Disney+, TNT Sports y Max en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Boca vs. Banfield HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: Disney+, TNT Sports y MAX
- En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Brasil lo pasa: Disney+
- En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En México lo pasa: Fanatiz y Disney+
- En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV
- En España lo televisa: FuboTV
¿Cómo ver partido Boca vs. Banfield en Perú?
El partido de Boca vs. Banfield en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.
¿En dónde televisan partido Boca vs. Banfield EN DIRECTO, en España?
El partido de Boca vs. Banfield en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en España por fuboTV.
¿En qué canales ver partido Boca vs. Banfield en México?
El partido de Boca vs. Banfield en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.
¿Cómo ver partido Boca vs. Banfield en Estados Unidos?
El partido de Boca vs. Banfield en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.