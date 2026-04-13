Boca Juniors recibe a Barcelona SC en La Bombonera, este martes 14 de abril por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Los xeneizes llegan a este partido como favoritos y uno de los candidatos a pasar de fase. Además, vencieron 2-1 a la U. Católica en el debut y la confianza está al tope en el cuadro boquense. Por su parte, Barcelona SC cayó en casa 1-0 ante Cruzeiro y buscará la sorpresa fuera de casa para sumar sus primeros puntos en el torneo continental. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca vs Barcelona SC EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Barcelona SC EN VIVO por la jornada 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de Fox Sports y Disney+ Premium en Argentina. Para que puedas ver Fox Sports en Argentina tendrás que poner en tu cableaoperador Telecentro, Flow, Movistar, DirecTV o Claro el canal respectivo.

Si deseas ver el partido de Boca vs Barcelona SC por streaming online, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte.

En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Barcelona SC va a través de ESPN y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y bein Sports

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs Barcelona SC y los horarios para verlo por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 desde La Bombonera.

¿A qué hora juega Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Barcelona SC EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 9:00 p.m. Fox Sports Disney+ Premium Brasil 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Paraguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 9:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Bolivia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz, fuboTV Fanatiz, fuboTV España 2:00 a.m. LaLiga+ LaLiga+

Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 14 de abril del 2026

: Martes 14 de abril del 2026 Partido : Boca vs Barcelona SC

: Boca vs Barcelona SC Horario : 9:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium

: Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium Estadio: La Bombonera.

Boca Juniors vs Barcelona SC EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 desde La Bombonera.

¿En qué canal ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo transmite ESPN y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa Fox Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca vs Barcelona SC por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa fuboTV y Fanatiz por streaming.

Formaciones de Boca vs Barcelona SC

Boca : Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Luis Cano; Héctor Villalba y Darío Benedetto.