Boca Juniors jugaba su mejor partido del campeonato, iba dos goles arriba y sus hinchas disfrutaban en La Bombonera, pero al final debió resignarse a un empate 2-2 ante el modesto Central Córdoba, en uno de los partidos del domingo por la novena fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

El Xeneize tenía la gran oportunidad de subirse a la cima del grupo A con una victoria. Por un rato largo conseguía ese objetivo con una de las mejores producciones de la temporada, al tomar distancia con los goles de Rodrigo Battaglia (41) y del uruguayo Miguel Merentiel (55).

Pero de imprevisto, en un tiro de esquina, el paraguayo José Florentín (62) anotó el descuento del Ferroviario y Boca se sumergió en un mar de interrogantes e inseguridad cuando todavía le quedaba un rato largo al encuentro.

