Boca visita a Cruzeiro este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Mineirao. Los ‘Xeneizes’ son los líderes de su grupo, debido a las 2 victorias consecutivas que obtuvieron y ahora viajan a Brasil con la finalidad de mantener el liderato e ir asegurando los puntos para clasificarse a los octavos de final de la Conmebol Libertadores.
¿Dónde ver Boca vs Cruzeiro EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
El partido de Boca vs Cruzeiro EN VIVO será transmitido a través de Telefe y FOX Sports (televisión paga) por cable en Argentina y señal abierta por la jornada 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido de Boca va a través de ESPN 7 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de Fanatiz.
- Transmisión en Argentina: FOX Sports, Telefe y Disney+ Premium.
- Transmisión en Perú: ESPN7 y Disney+ Premium
- Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz
- Transmisión en México: Disney+ Premium
¿A qué hora juega Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026?
El partido de Boca vs Cruzeiro por la jornada 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 9:30 PM de Argentina este martes 28 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿Qué canal transmite Boca vs Cruzeiro EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 PM
|FOX Sports y Telefe
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 PM
|ESPN7
|Disney+ Premium
|México
|6:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026
- Fecha: Martes 28 de abril del 2026.
- Partido: Boca vs Cruzeiro
- Horario: 9:30 PM hora de Argentina.
- Canal: FOX Sports, Telefe, ESPN y Disney+ Premium.
- Estadio: Mineirao.
Alineaciones de Boca vs Cruzeiro
- Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
- Cruzeiro: Matheus Cunha; Moraes, Fabiricio, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; Kaio Jorge.